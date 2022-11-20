Характеристики товара
Описание
Велюр чёрный Teddy 020
Каркас бук, морилка чёрная
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина590 мм
- Глубина590 мм
- Вес6.7 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьявелюр
- Цветчерный
Велюр чёрный Teddy 020
Каркас бук, морилка чёрная
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
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