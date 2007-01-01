Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Дольче с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает этот стул отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкий в обслуживании и практичный, он станет надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.
Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество
В характеристике упаковки изделие полностью в разборе в коробке.
Характеристики упаковки в сборе:
Габариты упаковки:
Количество изделий в упаковке: 1 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 7 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина570 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасабук
- Цветчерный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет