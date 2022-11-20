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Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная - фото 1Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная - фото 2Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная - фото 3Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная - фото 4Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная - фото 5

Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Велюр чёрный Teddy 020

Каркас бук, морилка чёрная

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветчерный

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