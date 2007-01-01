Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная
55 оценок
6 79057
15 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 1Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 2Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 3Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 4Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 5Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 6Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 7Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 8Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 9Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная - фото 10
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная

Артикул: CH-031-226
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Прадо, велюр Велутто 54, каркас черный глянец
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 54, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Рикко ножки бук, желтый велюр
Фотография товара Стул Рикко ножки бук, желтый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Дольче с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает этот стул отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкий в обслуживании и практичный, он станет надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:

1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество


В характеристике упаковки изделие полностью в разборе в коробке.


Характеристики упаковки в сборе:
Габариты упаковки:
Количество изделий в упаковке: 1 шт
Ширина: 630 мм
Высота: 560 мм
Глубина: 910 мм
Объем: 0.32 м³
Вес: 7 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасабук
  • Цветчерный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49038
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия шоколад

26
  • сиреневый, серый
  • бежевый, серый
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр бежевый

94
Фотография товара Стул Валентино, 4 ножки, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валентино, 4 ножки, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Валентино, 4 ножки, бежевый

67
  • бежевый
  • желтый
  • серый
В наличии 83 шт.
Фотография товара Стул Манси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Манси, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Манси

51
Фотография товара Стул Осло велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осло велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Осло велюр бежевый

26
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Чили, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чили, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Стул Чили, серый

11
Фотография товара Стул Коллин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Коллин, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Коллин

12
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс конус

6
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Алин, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алин, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул Алин, серый

15
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Тео, спинка снаружи шенилл Лес 02, спинка изнутри и сиденье шенилл Лес Плейн 02, ножки бук, морилка светлый орех

13
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Asti Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Ткань Серый

14
В наличии 143 шт.
Фотография товара Стул барный Oliver, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Oliver, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул барный Oliver, черный

10
  • серый, черный
  • черный
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый

12
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Philo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 79021
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Philo, серый

26
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул мягкий, мокко, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, мокко, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, мокко, велюр

12
Фотография товара Стул Росс, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, пудровый

11
Фотография товара Стул деревянный Корсо без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Корсо без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
22 290

Стул деревянный Корсо без подлокотников

12
В наличии 60 шт.
Фотография товара Стул Грейн, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Грейн, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190

Стул Грейн, серый

6
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Мускус, хром, бежевый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, хром, бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул Мускус, хром, бежевый, велюр

6
Новинка
Фотография товара Стул Лаунд, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лаунд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Стул Лаунд, коричневый

10

Товар в корзине

Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная
Полукресло Дольче, велюр чёрный Тедди 020, морилка черная
от 6 790
15 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности