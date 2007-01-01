Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина455 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья455 мм
- Высота до сиденья720 мм
- Вес6,95 кг
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал каркасаметалл, полипропилен
- Цветбежевый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки1210 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки8.5 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет