Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Высота820 мм
- Материал каркасабук
- Цветсиреневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный
Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый