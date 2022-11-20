Характеристики товара
Описание
Сталь 1,2мм
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина460 мм
- Вес10,3 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
Сталь 1,2мм
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