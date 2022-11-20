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Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - фото 1Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - фото 2Видеообзор стула Тюльпан на металлической основе - ChiedoCover - видео 3Стул Тюльпан на крутящейся основе производства ChiedoCover - видео 4Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - фото 5Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - фото 6Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - фото 7Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - фото 8

Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сталь 1,2мм

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес10,3 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый

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Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 0909
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете LilacLilac
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете CreamCream
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 666666
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 0404
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете ecruecru
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 1414
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 88
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 4141
Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа - обивка в цвете 2626
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Стул Тюльпан, ткань бежевая, металлическая крутящаяся основа — выполненные заказы

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