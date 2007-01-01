Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Palmira
13 оценок
6 790
Стул Palmira - фото 1Стул Palmira - фото 2Стул Palmira - фото 3Стул Palmira - фото 4Стул Palmira - фото 5

Стул Palmira

Артикул: CH-080-088
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Современная мечта в стильном цвете — стул Palmira, вдохновлённый атмосферой итальянского пригорода. Это идеальное сочетание эстетики и практичности для вашей кухни, столовой или зоны отдыха.Мягкая обивка, слегка закруглённая спинка и сиденье из мягкого велюра обеспечивают комфорт в каждой детали. Тонкие металлические ножки придают стулу лёгкость и современный вид, который легко впишется в любой интерьер — от скандинавского до классического.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки9.40 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Palmira - обивка в цвете 02 Светло-бежевый02 Светло-бежевый
Стул Palmira - обивка в цвете 03 Бежевый03 Бежевый
Стул Palmira - обивка в цвете 06 Коричневый06 Коричневый
Стул Palmira - обивка в цвете 18 Серый18 Серый
Стул Palmira - обивка в цвете 20 Черный20 Черный
Смотреть полный каталог обивок

