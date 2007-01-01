Характеристики товара
Описание
Современная мечта в стильном цвете — стул Palmira, вдохновлённый атмосферой итальянского пригорода. Это идеальное сочетание эстетики и практичности для вашей кухни, столовой или зоны отдыха.Мягкая обивка, слегка закруглённая спинка и сиденье из мягкого велюра обеспечивают комфорт в каждой детали. Тонкие металлические ножки придают стулу лёгкость и современный вид, который легко впишется в любой интерьер — от скандинавского до классического.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина550 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья455 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки510 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки9.40 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет