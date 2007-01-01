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Настоящее фото товара Кресло Eames DSW пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Eames DSW пэчворк
26 оценок
5 39056
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Eames DSW пэчворк

Артикул: CH-011-726
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина430 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота810 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Eames DSW обивка тканевая в стиле пэчворк, ножки из массива бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалткань
  • Материал каркасадерево, металл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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