Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина430 мм
- Ширина620 мм
- Глубина640 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалткань
- Материал каркасадерево, металл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет