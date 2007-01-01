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Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синие Совы, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тони, гобелен синие Совы
52 оценки
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 1Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 2Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 3Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 4Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 5Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 6Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 7Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 8Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 9Стул Тони, гобелен синие Совы - фото 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Тони, гобелен синие Совы производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тони, гобелен синие Совы производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тони, гобелен синие Совы производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тони, гобелен синие Совы производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тони, гобелен синие Совы производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тони, гобелен синие Совы производства ChiedoCover
+61Реальное изображение товара 7 Стул Тони, гобелен синие Совы производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Тони, гобелен синие Совы

Артикул: CH-018-313
52 оценки
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Тони с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает этот стул отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкий в обслуживании и практичный, он станет надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:

1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров

4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Тип ножекконусные
  • Цветсиний
  • Обивкагобелен

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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