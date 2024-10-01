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Стул Albert, кожа белый

Артикул: CH-063-224
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изящная модель Albert сочетает в себе роскошь без излишней вычурности. Великолепие стула создается формой спинки: глубокая и обтекаемая, она словно заключает Вас в объятия. Необычные изгибы по бокам спинки напоминают форму лепестков и подчеркнуты декоративными швами, которые визуально разделяют спинку на три зоны. Задние ножки находятся под углом и визуально продолжают изгиб спинки, тем самым придают модели экстравагантность.

Классический стиль в коллекции Albert, сочетание металла и натуральной кожи позволяют использовать ее практически для любого современного интерьера: квартиры, дома, конференц-зала, модного ресторана или отеля. Дополнительным преимуществом данного стула является возможность его штабелирования.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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