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Настоящее фото товара Стул Фаетон Кросс конус, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фаетон Кросс конус
10 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Фаетон Кросс конус - фото 1

Стул Фаетон Кросс конус

Артикул: CH-072-157
10 оценок
Основные характеристики
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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Доставка по России и СНГ

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