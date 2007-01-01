Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом — сочетание стиля и удобства.
Материалы и дизайн. Модель выполнена с использованием мягкого велюра бежевого цвета, который создает элегантный и современный образ. Металлический каркас обеспечивает прочность и долговечность, гармонируя с лаконичным дизайном. Отсутствие подлокотников делает стул визуально легким, а мягкие спинка и сиденье повышают уровень комфорта.
Эргономика и функциональность. Высота стула 101,5 см подходит для полубарных стоек, делая его универсальным для различных пространств. Удобная подставка для ног обеспечивает комфортную посадку даже при длительном использовании, а поворотный механизм добавляет мобильности и практичности.
Прочность и универсальность. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надежность и устойчивость. Современный стиль стула позволяет использовать его на кухне, в баре, кафе или лаундж-зоне, гармонично вписываясь в разные интерьеры.
Дополнительные особенности. Бежевый велюр в сочетании с металлическим каркасом подчеркивает изысканный дизайн. Практичность материалов и эргономичная конструкция делают стул идеальным выбором для стильных и функциональных пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота1015 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет