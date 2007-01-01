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Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый - фото 1Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый - фото 2Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый - фото 3Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый - фото 4Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый - фото 5Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый - фото 6Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый - фото 7
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Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый

Артикул: CH-078-045
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом — сочетание стиля и удобства.

Материалы и дизайн. Модель выполнена с использованием мягкого велюра бежевого цвета, который создает элегантный и современный образ. Металлический каркас обеспечивает прочность и долговечность, гармонируя с лаконичным дизайном. Отсутствие подлокотников делает стул визуально легким, а мягкие спинка и сиденье повышают уровень комфорта.

Эргономика и функциональность. Высота стула 101,5 см подходит для полубарных стоек, делая его универсальным для различных пространств. Удобная подставка для ног обеспечивает комфортную посадку даже при длительном использовании, а поворотный механизм добавляет мобильности и практичности.

Прочность и универсальность. Модель выдерживает нагрузку до 120 кг, гарантируя надежность и устойчивость. Современный стиль стула позволяет использовать его на кухне, в баре, кафе или лаундж-зоне, гармонично вписываясь в разные интерьеры.

Дополнительные особенности. Бежевый велюр в сочетании с металлическим каркасом подчеркивает изысканный дизайн. Практичность материалов и эргономичная конструкция делают стул идеальным выбором для стильных и функциональных пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1015 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Стул полубарный Ballo с поворотным механизмом, бежевый
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