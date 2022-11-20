Товар в корзине. Перейти
Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 1Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 2Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 3Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 4Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 5Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 6Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные - фото 7

Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные

Артикул: CH-034-398
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Breeze, зеленый
Стул Breeze, зеленый
Следующий Стул Париж пыльно-розовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Стул Breeze, зеленый

Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота770 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань

Похожие товары

Стул Kuva, голубойНастоящее фото товара Стул Kuva, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
17

Стул Kuva, голубой

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Pluton 101 (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
10

Стул Вито, Pluton 101 (эмаль)

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Ivory (эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
4

Стул Вито, Catania Ivory (эмаль)

Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль), произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
12

Стул Вито, Catania Ivory (белая эмаль)

Стул Вито, Catania Coral (хром)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Coral (хром), произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
16

Стул Вито, Catania Coral (хром)

Стул Вито, Catania Izumrud (хром)Настоящее фото товара Стул Вито, Catania Izumrud (хром), произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
3

Стул Вито, Catania Izumrud (хром)

Стул Вито, Candy Sunny (хром)Настоящее фото товара Стул Вито, Candy Sunny (хром), произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
8

Стул Вито, Candy Sunny (хром)

Стул Диаманте-лофт, Pluton 101Настоящее фото товара Стул Диаманте-лофт, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
10

Стул Диаманте-лофт, Pluton 101

Стул Диаманте-лофт, Catania LavenderНастоящее фото товара Стул Диаманте-лофт, Catania Lavender, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена
6

Стул Диаманте-лофт, Catania Lavender

Стул Диаманте-релакс, Pluton 101Настоящее фото товара Стул Диаманте-релакс, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
15

Стул Диаманте-релакс, Pluton 101

С этим товаром покупают
Стул Дублин винныйНастоящее фото товара Стул Дублин винный, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
3

Стул Дублин винный

В наличии 159 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Alice, хром, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
4

Стул пластиковый Alice, хром, антрацит

Стул Дилан, лайм ткань/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Дилан, лайм ткань/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
4 700
Оптовая цена
14

Стул Дилан, лайм ткань/ черный каркас

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена
9

Кресло пластиковое Elegant Scratchproof Monobloc, зеленый

В наличии 24 шт.
Стул William ромб бархат коричневыйНастоящее фото товара Стул William ромб бархат коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
10

Стул William ромб бархат коричневый

Стул Остин велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Остин велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99030
9 900 ₽Оптовая цена
12

Стул Остин велюр зеленый

В наличии 5 шт.
Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками