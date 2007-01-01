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Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Signal Ткань Темно-серый
12 оценок
6 750
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Стул барный Signal Ткань Темно-серый - фото 1Стул барный Signal Ткань Темно-серый - фото 2Стул барный Signal Ткань Темно-серый - фото 3

Стул барный Signal Ткань Темно-серый

Артикул: CH-052-419
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1070 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья800 мм
  • Вес5.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки6.50 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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