Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина520 мм
- Высота1070 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья800 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый, черный
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