Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Lilia new, букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Lilia new, букле светло-серый
6 оценок
16 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло Lilia new, букле светло-серый - фото 1Кресло Lilia new, букле светло-серый - фото 2Кресло Lilia new, букле светло-серый - фото 3Кресло Lilia new, букле светло-серый - фото 4Кресло Lilia new, букле светло-серый - фото 5
NEW

Кресло Lilia new, букле светло-серый

Артикул: CH-079-838
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Mannheim, паутинка
Фотография товара Стул Mannheim, паутинка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл
Фотография товара Стул Olys, велюр бежевый, ножки металл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Lilia — лёгкость, уют и стиль в одном силуэте. Кресло выполнено в трендовой обивке из ткани букле светло-серого оттенка — это не только визуально тёплое, но и тактильно приятное решение для создания уюта в любом интерьере. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Изящные тонкие металлические ножки чёрного цвета создают эффект невесомости, подчёркивая лёгкость дизайна. При этом конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение. Кресло Kate разработано для максимального комфорта: широкое сиденье и мягкая спинка создают удобную посадку, идеально подходящую для расслабления, отдыха или чтения. Благодаря универсальному дизайну и нейтральному цветовому решению, кресло легко адаптируется к интерьеру спальни, гостиной, детской или уютного уголка в кафе. Его эстетика современного минимализма дополнит как нейтральную, так и яркую обстановку. Lilia — кресло, которое сочетает в себе эстетику и надёжность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья620 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес7.8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки17.60 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Дэгни Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Дэгни Грэйс

66
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, шенилл ARIA indigo, ножки венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, шенилл ARIA indigo, ножки венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Safir, шенилл ARIA indigo, ножки венге

49
В корзине
Фотография товара Стул Стаффорд черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стаффорд черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул Стаффорд черный

50
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Челси велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Челси велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19047
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Челси велюр темно-серый

48
В корзине
Настоящее фото товара Стул Матисс, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Матисс, какао

15
В корзине
Фотография товара Стул Норвег, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норвег, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Норвег, темно-серый

15
В корзине
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kortni, темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kortni, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Kortni, темно-серый, черный

5
В наличии 28 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, орхидея, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, белый, орхидея

15
В наличии 1 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar square, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar square

15
В наличии 18 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий Cloud, велюр, металл, черный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стул мягкий Cloud, велюр, металл, черный, синий

7
В наличии 3 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-A Grey

6
В корзине
Фотография товара Кресло Канг, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр красный

7
В корзине
Хит
Фотография товара Полукресло Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99011
7 790 ₽

Полукресло Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех

59
В корзине
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый

11
В корзине
Фотография товара Кресло Embrace D40H от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Embrace D40H, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена

Кресло Embrace D40H

6
В корзине
Настоящее фото товара Кресло SC05, произведённого компанией ChiedoCover
от91 690
Оптовая цена

Кресло SC05

33
В корзине
Фотография товара Кресло Лора береза, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора береза, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Лора береза, голубое

47
В корзине
Фотография товара Кресло Nash Н/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash Н/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Кресло Nash Н/П, хром

13
В корзине
Фотография товара Кресло Soft Lounge от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Soft Lounge, произведённого компанией ChiedoCover
62 890
Оптовая цена

Кресло Soft Lounge

6
В корзине
Фотография товара Кресло Дорум, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дорум, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло Дорум, серый, каркас черный

14
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Swan, серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Кресло поворотное Swan, серый, ткань

73
В наличии 16 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Непал, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Непал, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Барный стул Непал, серый

66
В наличии 5 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Гувер полоса, велюр Ultra sand, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гувер полоса, велюр Ultra sand, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Гувер полоса, велюр Ultra sand, каркас белый

9
В корзине
Фотография товара Стул Aura gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura gold, произведённого компанией ChiedoCover
от85 090
Оптовая цена

Стул Aura gold

15
В корзине
Фотография товара Барный стул Buzz, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Buzz, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Барный стул Buzz, велюр коричневый

9
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49019
11 590 ₽

Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех

5
В корзине
Фотография товара Стул Гарсия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарсия, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Стул Гарсия

6
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Peak латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Peak латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Peak латте, золото

11
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Сross square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Сross square, бежевый

6
В наличии 36 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, антрацит

9
В наличии 20 шт.
В корзине

Товар в корзине

Кресло Lilia new, букле светло-серый
Кресло Lilia new, букле светло-серый
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-A Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-A Grey

6
В корзине
Фотография товара Кресло Канг, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр красный

7
В корзине
Хит
Фотография товара Полукресло Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99011
7 790 ₽

Полукресло Fendi, велюр Velutto 09, светлый орех

59
В корзине
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый

11
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено