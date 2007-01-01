Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке
5 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке - фото 1Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке - фото 2Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке - фото 3Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке - фото 4Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке - фото 5Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке - фото 6
Онлайн показ

Просмотр данного товара доступен у нас в офисе и по видеосвязи с менеджером

Подробнее

Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке

Артикул: CH-083-727
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота770 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Tulip, черное/зеленая подушка
Фотография товара Кресло Tulip, черное/зеленая подушка от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Eames, печворк классический
Фотография товара Полукресло Eames, печворк классический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Классицизм Франции и средиземноморский стиль - это то , что делает данный предмет мебели идеальным для любителей прекрасного. Милый силуэт, нежные обивки и мягкие цвета. Стул Париж имеет плавные очертания. Спинка достаточно прочная и упругая, но при этом не жесткая, а очень мягкая, на нее удобно и приятно облокачиваться. Стул Париж имеет фирменную обивку, которая обладает износостойкими свойствами. Расположите стулья Париж у круглого стола или же используйте несколько расцветок в разных уголках интерьера - это будет очень эффектно!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота770 мм
  • Вес9 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Камелия серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камелия серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99026
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло Камелия серый

26
В наличии 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан без прострочки, велюр selesta 27, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан без прострочки, велюр selesta 27, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан без прострочки, велюр selesta 27, светлый орех

94
Фотография товара Стул Менеджер бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Менеджер бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Менеджер бежевый

43
Фотография товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890

Стул Роза, Modena 4048, Modena Plain 4048, цвет ножек-светлый орех

55
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от9 550

Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар

9
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас белый, велюр графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас белый, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас белый, велюр графит

7
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, хром

13
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar conus барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar conus барный, серый

14
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Gitar, лиловый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gitar, лиловый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 79010
8 590 ₽

Стул Gitar, лиловый, велюр

5
Настоящее фото товара Стул Stars LS, каркас белый, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Stars LS, каркас белый, кожа белая

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Roy, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roy, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Кресло Roy, хром

13
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

14
Фотография товара Кресло Marsala, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Marsala, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 090
Оптовая цена

Кресло Marsala, оранжевый

40
Фотография товара Кресло Ford Бюджет, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ford Бюджет, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Кресло Ford Бюджет, пластик

5
Фотография товара Кресло Direction Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Direction Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло Direction Люкс, хром

11
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Розовый

13
В наличии 97 шт.
Настоящее фото товара Кресло Enigma, раскладное, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
79 290

Кресло Enigma, раскладное, бежевый

12
Фотография товара Кресло College CLG-630 LXH-A Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-630 LXH-A Brown, произведённого компанией ChiedoCover
17 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-630 LXH-A Brown

5
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Mishem, вишневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mishem, вишневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Mishem, вишневый

6

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Grey

82
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59026
12 890 ₽Оптовая цена

Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак

91
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, кремовый, экокожа

65
Фотография товара Стул Allen, Kiprus 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Allen, Kiprus 15, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Allen, Kiprus 15

5
Настоящее фото товара Стул Terra Square, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, синий

15
В наличии 29 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл

12
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл, белый

9
Настоящее фото товара Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, черный

10
Фотография товара Стул Gitar, пыльная роза, велюр, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gitar, пыльная роза, велюр, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Gitar, пыльная роза, велюр, белый

8
Фотография товара Стул обеденный Baku, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Baku, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Стул обеденный Baku, бежевый, золото

15
В наличии 33 шт.

Товар в корзине

Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке
Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке
от 8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Roy, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roy, хром, произведённого компанией ChiedoCover
29 490

Кресло Roy, хром

13
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

14
Фотография товара Кресло Marsala, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Marsala, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 090
Оптовая цена

Кресло Marsala, оранжевый

40

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности