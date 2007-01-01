Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Флеир кирпичный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Флеир кирпичный, черный
5 оценок
15 290
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Флеир кирпичный, черный - фото 1Стул полубарный Флеир кирпичный, черный - фото 2Стул полубарный Флеир кирпичный, черный - фото 3

Стул полубарный Флеир кирпичный, черный

Артикул: CH-069-694
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Реалм бежевый, золото
Фотография товара Стул полубарный Реалм бежевый, золото от компании ChiedoCover.
Следующий Стул полубарный Пуфф кирпичный, золото
Фотография товара Стул полубарный Пуфф кирпичный, золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный, кирпичный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Фотография товара Стул барный КАСЛ, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КАСЛ, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул барный КАСЛ, бежевый

52
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49069
46 160 ₽

Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см

70
Фотография товара Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стул Такер полубарный с подушкой, морилка черная, 65 см

86
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул полубарный Марс, шенилл Домиарт бламмо комб эйпл, черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Марс, шенилл Домиарт бламмо комб эйпл, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Стул полубарный Марс, шенилл Домиарт бламмо комб эйпл, черная эмаль

73
Фотография товара Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от8 850

Полубарный стул Солар, гобелен Аррабес, 65 см

35
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 9903
7 190 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный стул Рин, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Рин, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Барный стул Рин, черный

7
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул полубарный Дечин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Дечин, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул полубарный Дечин

7
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Maya Bar 65, бежевый

9
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела полубарные стулья

Фотография товара Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа

43
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тоник графит, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тоник графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул полубарный Тоник графит, черный

13
Настоящее фото товара Стул Элис Бар скуар полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар скуар полубарный, синий

9
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар скуар полубарный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар скуар полубарный, синий

11
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар конус полубарный, серый

6
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Кесей серо-коричневый с бежевой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Кесей серо-коричневый с бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
11 59028
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Кесей серо-коричневый с бежевой экокожей

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Кесей серый с серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Кесей серый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
9 09044
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Кесей серый с серой экокожей

26
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул полубарный Несси, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Несси, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул полубарный Несси, черный

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Дэйв серый с жаккардом, с поворотным механизмом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Дэйв серый с жаккардом, с поворотным механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
15 09028
20 790 ₽

Стул полубарный Дэйв серый с жаккардом, с поворотным механизмом

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Лейзи, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лейзи, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 4904
15 990 ₽

Стул полубарный Лейзи, велюр, серый

26
В наличии 16 шт.В пути 9 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Флеир кирпичный, черный
Стул полубарный Флеир кирпичный, черный
15 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Преимущества пластиковых столов
Преимущества пластиковых столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные складные стулья с мягким сиденьем
Деревянные складные стулья с мягким сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности