Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Бар конус полубарный, серый
6 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Бар конус полубарный, серый - фото 1

Стул Терра Бар конус полубарный, серый

Артикул: CH-072-330
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Бар конус, серый
Фотография товара Стул Терра Бар конус, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Терра Бар конус барный, серый
Фотография товара Стул Терра Бар конус барный, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, серый, полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, серый, полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Стул Тони, серый, полубарный

95
Фотография товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Полубарный АЛЛЕГРО, белый

49
Распродажа
Фотография товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89024
12 890 ₽Оптовая цена

Стул Роза полубарный, велюр голубой Cashemere 020, ножки лак

91
Фотография товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Dave латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Стул полубарный Dave латте с жаккардом

37
В наличии 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 9903
7 190 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см

26
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул барный лофт-13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Стул барный лофт-13

46
Фотография товара Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул барный Сатрон, черный велюр, цвет основания золотой

6
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар

9
Фотография товара Барный стул Бакнер, черный, регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бакнер, черный, регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Барный стул Бакнер, черный, регулируемый

13
В наличии 194 шт.

Другие товары из раздела полубарные стулья

Настоящее фото товара Стул Elis Bar square полубарный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square полубарный, бежевый

13
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар скуар полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар скуар полубарный

10
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус полубарный, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар конус полубарный, светло-серый

14
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар конус полубарный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар конус полубарный, зеленый

11
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар конус полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар конус полубарный

14
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Месей бежевый с бежевой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Месей бежевый с бежевой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
9 09044
15 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Месей бежевый с бежевой экокожей

26
В наличии 1 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Марс полубарный, велюр Селеста 36, бук, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марс полубарный, велюр Селеста 36, бук, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул Марс полубарный, велюр Селеста 36, бук, морилка белая

11
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Лукас 2, латте, шенилл, с чёрными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лукас 2, латте, шенилл, с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
15 09035
22 990 ₽

Стул полубарный Лукас 2, латте, шенилл, с чёрными ножками

6
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тодд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тодд, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Стул полубарный Тодд

12
В наличии 49 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 6903
18 190 ₽

Стул полубарный Лейзи, букле, терракотовый

26
В наличии 24 шт.В пути 54 шт.

Товар в корзине

Стул Терра Бар конус полубарный, серый
Стул Терра Бар конус полубарный, серый
10 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!
Скидка 5% на текстиль при оптовой покупке мебели!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 28.02.2025 Пластиковая мебель
Пластиковая мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.12.2025 Мягкие стулья до 5000₽
Мягкие стулья до 5000₽

Перейдите, чтобы узнать подробности