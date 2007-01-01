Характеристики товара
Описание
Несмотря на утонченность высоких ножек и видимую хрупкость, полубарный стул Тревизо сверхустойчив. Дополнительные перекладины, одну из которых можно использовать как подставку для ног, усиливают надежность конструкции. При этом различное оформление передних и задних опор корреспондирует с разнофактурной обивкой (тканевое покрытие и вставка из экокожи), за счет чего расширяются стилистические границы использования полубарного стула Тревизо.
Высота ножек:64 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья640 мм
- Вес8 кг
- Цветкоричневый
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет