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Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа - фото 1Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа - фото 2Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа - фото 3Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа - фото 4Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа - фото 5

Стул Тревизо полубарный светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-034-814
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Несмотря на утонченность высоких ножек и видимую хрупкость, полубарный стул Тревизо сверхустойчив. Дополнительные перекладины, одну из которых можно использовать как подставку для ног, усиливают надежность конструкции. При этом различное оформление передних и задних опор корреспондирует с разнофактурной обивкой (тканевое покрытие и вставка из экокожи), за счет чего расширяются стилистические границы использования полубарного стула Тревизо.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Высота920 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветкоричневый

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