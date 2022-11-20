Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья47.5 мм
- Глубина сиденья42 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, коричневая
Подвесной светильник Эстерлла-К
Шезлонг пластиковый GS 1009 коричневый
Стул Рим хром
Узкий комод Slim Woo
СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ
Стул Остин велюр зеленый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim