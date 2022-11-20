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Стул полубарный Логан велюр светло-серый - фото 1Стул полубарный Логан велюр светло-серый - фото 2Стул полубарный Логан велюр светло-серый - фото 3Стул полубарный Логан велюр светло-серый - фото 4Стул полубарный Логан велюр светло-серый - фото 5Стул полубарный Логан велюр светло-серый - фото 6Стул полубарный Логан велюр светло-серый - фото 7

Стул полубарный Логан велюр светло-серый

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Стул полубарный Логан велюр изумрудный
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Стул полубарный Логан велюр изумрудный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья47.5 мм
  • Глубина сиденья42 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл

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