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Кресло поворотное Swan, синий, ткань

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Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное Swan, синий, ткань

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Основные характеристики

  • Высота1080 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес14.85 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Размер упаковки69/51/33 см
  • Страна изготовленияКитай

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