Характеристики товара
Описание
Кресло поворотное Swan, синий, ткань
Основные характеристики
- Высота1080 мм
- Ширина470 мм
- Глубина390 мм
- Вес14.85 кг
- Материал сиденьяткань
- Размер упаковки69/51/33 см
- Страна изготовленияКитай
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