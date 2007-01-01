Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD
8 оценок
10 590
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD - фото 1Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD - фото 2Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD - фото 3Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD - фото 4Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD - фото 5Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD - фото 6Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD - фото 7

Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD

Артикул: CH-081-604
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул КРАКОВ, экокожа черная
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук
Фотография товара Стул Fly, комбинированный велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - букле; Материал обивки - букле; Цвет ножек - черный; Ширина - 55; Глубина - 55; Высота - 87; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес10.6 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
  • Цветсерый, черный
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло College H-8766L-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

Кресло College H-8766L-1/Beige

40
Фотография товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стул Jools, кремовый, серый/ золото

50
Настоящее фото товара Стул Биг черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Биг черный

57
Распродажа
Фотография товара Стул Челси велюр синий / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Челси велюр синий / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09061
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Челси велюр синий / черный

31
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый

99
Фотография товара Cтул Стайлс, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Стайлс, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Cтул Стайлс, синяя ткань

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Логан NEW велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр серый

26
В наличии 4 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, золото, произведённого компанией ChiedoCover
17 790
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, золото

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Самба, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Самба, хром

8
Настоящее фото товара Стул Rodeo Cross conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Cross conus, светло-серый

15
В наличии 31 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Варело, велюр антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр антрацит

49
Фотография товара Кресло Nash, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Кресло Nash, хром

11
Фотография товара Кресло Picasso, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Picasso, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло Picasso, темно-серый

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

14
Фотография товара Кресло Хукер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990

Кресло Хукер

30
Фотография товара Кресло Bend от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bend, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Bend

5
Фотография товара Кресло Martha, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Martha, хром, произведённого компанией ChiedoCover
35 690

Кресло Martha, хром

13
Фотография товара Кресло Стоун, букле, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Стоун, букле, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Кресло Стоун, букле, темно-серый

26
В наличии 16 шт.В пути 8 шт.
Фотография товара Кресло Десвилль, серо-синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, серо-синее, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, серо-синее

35
Фотография товара Кресло Flemming, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flemming, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от75 290
Оптовая цена

Кресло Flemming, розовый

33
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, черный

93
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Halmar Pueblo, дуб медовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Pueblo, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стул Halmar Pueblo, дуб медовый

97
Фотография товара Стул Poppy, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Poppy, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Стул Poppy, темно-зеленый

58
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр темно-синий

26
В наличии 51 шт.
Фотография товара Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул барный Grace Ткань Темно-зеленый

12
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19019
9 990 ₽

Стул барный Маллин, велюр Palermo gold 10, ножки металл

13
Настоящее фото товара Стул-кресло Elegant 024 МС, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена

Стул-кресло Elegant 024 МС

8
Фотография товара Стул Румба, экокожа Cream, RAL серебро 9006 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Румба, экокожа Cream, RAL серебро 9006, произведённого компанией ChiedoCover
3 550

Стул Румба, экокожа Cream, RAL серебро 9006

7
Настоящее фото товара Стул Elis Vertex, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Elis Vertex, желтый

11
В наличии 132 шт.
Фотография товара Стул Lada, розовый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lada, розовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Lada, розовый, велюр

8
В наличии 100 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD
Стул на металлокаркасе Chicago light gray / black legs KD
10 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Варело, велюр антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр антрацит

49
Фотография товара Кресло Nash, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Кресло Nash, хром

11
Фотография товара Кресло Picasso, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Picasso, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 490
Оптовая цена

Кресло Picasso, темно-серый

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Эстелья, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, ткань темно-серая 027

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности