Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес10.6 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
- Цветсерый, черный
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки570 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет