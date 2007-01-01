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Стул Арнедо, ткань Confetti deep forest - фото 1

Стул Арнедо, ткань Confetti deep forest

Артикул: CH-072-495
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло мягкое без подлокотников (каркас металл+ткань велюр)

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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