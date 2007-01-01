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Настоящее фото товара Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками
7 оценок
21 69021
27 320 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 1Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 2Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 3Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 4Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 5Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 6Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 7Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 8Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 9Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 10Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками - фото 11
Распродажа

Стул-полукресло Эмил, зеленый, с золотыми ножками

Артикул: CH-078-421
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полукресло Эмил имеет широкую изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечивают максимальный уровень комфорта. Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет. Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы. Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота. Велюровая обивка обеспечивает невероятную мягкость и красивый глубокий цвет, износостойкость 100 000 циклов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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