Настоящее фото товара Стул Cipher B, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Cipher B, серый
7 оценок
2 990
Стул Cipher B, серый

Артикул: CH-082-962
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Элегантная версия стула, дополненная мягкой подушкой на сиденье, обтянутой износостойкой экокожей. Эта деталь делает модель более комфортной при длительном использовании, сохраняя при этом чистый, минималистичный силуэт.

Благодаря плавным формам, универсальному дизайну и гармоничным цветовым решениям стул органично впишется в интерьер кухни, обеденной зоны, офиса или кафе. Модель выполнена из прочного полипропилена, легко очищается и устойчива к износу. Ножки могут быть выполнены как в цвет корпуса, так и в контрастном оттенке. Поставляется в разобранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

