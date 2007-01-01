Характеристики товара
Описание
Полукресло Эмил имеет широкую изогнутую спинку и мягкое сиденье, которые обеспечивают максимальный уровень комфорта. Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет. Все видимые сварочные швы на ножках тщательно отполированы. Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота. Велюровая обивка обеспечивает невероятную мягкость и красивый глубокий цвет, износостойкость 100 000 циклов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина510 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет