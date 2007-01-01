Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой
12 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой - фото 1Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой - фото 2Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой - фото 3Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой - фото 4Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой - фото 5
NEW

Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой

Артикул: CH-079-960
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина588 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Фотография товара Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ruby
Фотография товара Стул Ruby от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с кантом и мягкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.

Обивка выполнена из велюра, прочного и износостойкого материала. Внешняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. Подлокотники обеспечат максимальный комфорт. Прочные металлические ножки в черном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина588 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, темно-серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Solar, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Solar, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99025
7 890 ₽

Полубарный стул Solar, велюр черный

92
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby, велюр Velutto-34 черный, морилка венге

64
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Capri, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Capri, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул Capri, коричневый

92
В корзине
Фотография товара Стул Бэнбу, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бэнбу, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Бэнбу, бежевый

100
В корзине
Фотография товара Стул Дон бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дон бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул Дон бежевый

11
В пути 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, вышивка леопард, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, вышивка леопард, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6904
15 190 ₽

Стул Роквелл, вышивка леопард, велюр TEDDY 833, ножки бук, лак

12
В корзине
Настоящее фото товара Стул Sierra Сross square, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Sierra Сross square

10
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Violet, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Violet, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
31 890

Стул обеденный Violet, бежевый, золото

13
В наличии 66 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Julia, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Julia, серый, произведённого компанией ChiedoCover
22 790

Стул обеденный Julia, серый

11
В наличии 38 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Мист компьютерный, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, голубой

14
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-935 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-935 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-935 MXH Black

11
В корзине
Фотография товара Кресло Бэст 901, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бэст 901, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Бэст 901, серый

6
В корзине
Фотография товара Кресло Вега венге, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, синее

31
В корзине
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный

7
В наличии 36 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло отдыха Шарлиз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Шарлиз, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло отдыха Шарлиз

7
В корзине
Фотография товара Кресло Парма, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, слоновая кость

9
В корзине
Фотография товара Кресло Лондон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
25 890
Оптовая цена

Кресло Лондон

7
В корзине
Распродажа
Фотография товара Кресло Камила, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 5903
9 790 ₽

Кресло Камила, велюр желтый

47
В корзине
Фотография товара Кресло Pacha Wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Pacha Wood, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Кресло Pacha Wood

33
В корзине
Распродажа
Фотография товара Полукресло Шарри, алый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, алый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри, алый

73
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Фил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Фил

54
В корзине
Настоящее фото товара Стул Huan II, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Huan II, желтый

59
В корзине
Фотография товара Стул Флекс велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Флекс велюр пыльно-голубой

95
В корзине
Фотография товара Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Adam, рогожка/ экокожа комби серый

68
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Меган велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул полубарный Меган велюр пыльно-синий

50
В корзине
Фотография товара Стул Тибо сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тибо сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Стул Тибо сиреневый

40
В наличии 16 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от35 190
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В корзине
Фотография товара Стул Line bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Line bar, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Стул Line bar

6
В корзине
Фотография товара Стул Aura gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura gold, произведённого компанией ChiedoCover
от85 090
Оптовая цена

Стул Aura gold

15
В корзине
Фотография товара Стул Gitar, бежевый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gitar, бежевый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Gitar, бежевый, велюр

14
В наличии 58 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой
Стул Rufi, велюр, светло-серый со спинкой темно-серой
8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло College CLG-935 MXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-935 MXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-935 MXH Black

11
В корзине
Фотография товара Кресло Бэст 901, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бэст 901, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Кресло Бэст 901, серый

6
В корзине
Фотография товара Кресло Вега венге, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, синее

31
В корзине
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Черный

7
В наличии 36 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено