Характеристики товара
Описание
Мягкий двухцветный кухонный стул с обивкой из велюра. Надежная опора достигается благодаря металлическому каркасу и удобным устойчивым ножкам, красиво украшенным золотом. Спинка состоит из двух элементов, внутренняя часть с вертикальной строчкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес8.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки630 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Габариты упаковки для логистики740
- Изделия стопируютсяНет