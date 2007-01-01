Товар в корзине. Перейти
Стул Ларс, грета грей, дуб нордик - фото 1Стул Ларс, грета грей, дуб нордик - фото 2Стул Ларс, грета грей, дуб нордик - фото 3Стул Ларс, грета грей, дуб нордик - фото 4Стул Ларс, грета грей, дуб нордик - фото 5

Стул Ларс, грета грей, дуб нордик

Артикул: CH-074-034
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок
Фотография товара Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех
Фотография товара Стул Safir, сиденье и спинка спереди гобелен "У ручья", спинка сзади велюр imperia dark blue, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветбежевый, серый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела мягкие стулья

Товар в корзине

Стул Ларс, грета грей, дуб нордик
Стул Ларс, грета грей, дуб нордик
13 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности