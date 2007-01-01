Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина460 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасабереза, массив дерева
- Цветбежевый, серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Рансол голубой /черный глянец
Стул полубарный Джанго велюр серый высота сиденья 60 см
Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная