Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Regalia в серо-зелёном оттенке — элегантное решение для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и функциональность. Благодаря продуманной эргономике и визуально лёгкому силуэту, он идеально впишется как в интерьер кухни или столовой, так и в пространство кафе, офиса или лаунж-зоны.
Прочные материалы и продуманный дизайн
Каркас и ножки выполнены из надёжного металла с матовым чёрным покрытием, обеспечивающим устойчивость и долговечность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь устойчивым и безопасным в ежедневном использовании.
Изогнутая форма спинки и подлокотники обеспечивают отличную поддержку тела и удобство при длительном сидении. Ножки расходятся в стороны, придавая конструкции дополнительную устойчивость и современный характер.
Особенность — ткань Sonic
Обивка выполнена из ткани Sonic — это современный материал с мягкой бархатистой текстурой и эффектным визуальным рельефом. Она отличается износостойкостью, приятна на ощупь и проста в уходе: легко очищается от загрязнений влажной салфеткой. Благодаря плотному переплетению волокон ткань сохраняет свой внешний вид на протяжении долгого времени.
Универсальность и применение
Модель Regalia — отличный выбор для обустройства кухни, балкона, гостиной, офисного кабинета или зоны ожидания. Современная цветовая палитра и гармоничное сочетание формы и материалов позволяют стулу органично дополнить как минималистичный, так и эклектичный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина630 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья505 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет