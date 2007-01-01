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Стул обеденный Regalia, серо-зеленый

Артикул: CH-078-031
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Regalia в серо-зелёном оттенке — элегантное решение для тех, кто ценит комфорт, современный дизайн и функциональность. Благодаря продуманной эргономике и визуально лёгкому силуэту, он идеально впишется как в интерьер кухни или столовой, так и в пространство кафе, офиса или лаунж-зоны.

Прочные материалы и продуманный дизайн
Каркас и ножки выполнены из надёжного металла с матовым чёрным покрытием, обеспечивающим устойчивость и долговечность конструкции. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь устойчивым и безопасным в ежедневном использовании.
Изогнутая форма спинки и подлокотники обеспечивают отличную поддержку тела и удобство при длительном сидении. Ножки расходятся в стороны, придавая конструкции дополнительную устойчивость и современный характер.

Особенность — ткань Sonic
Обивка выполнена из ткани Sonic — это современный материал с мягкой бархатистой текстурой и эффектным визуальным рельефом. Она отличается износостойкостью, приятна на ощупь и проста в уходе: легко очищается от загрязнений влажной салфеткой. Благодаря плотному переплетению волокон ткань сохраняет свой внешний вид на протяжении долгого времени.

Универсальность и применение
Модель Regalia — отличный выбор для обустройства кухни, балкона, гостиной, офисного кабинета или зоны ожидания. Современная цветовая палитра и гармоничное сочетание формы и материалов позволяют стулу органично дополнить как минималистичный, так и эклектичный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья505 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый, серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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