Настоящее фото товара Стул Rufi, велюр, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rufi, велюр, светло-серый
8 190
Стул Rufi, велюр, светло-серый - фото 1Стул Rufi, велюр, светло-серый - фото 2Стул Rufi, велюр, светло-серый - фото 3Стул Rufi, велюр, светло-серый - фото 4Стул Rufi, велюр, светло-серый - фото 5

Стул Rufi, велюр, светло-серый

Артикул: CH-079-962
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина588 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Характеристики товара

Описание

Стильный кухонный стул с кантом и мягкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.

Обивка выполнена из велюра, прочного и износостойкого материала. Внешняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. Подлокотники обеспечат максимальный комфорт. Прочные металлические ножки в черном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина588 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
