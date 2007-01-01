Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с кантом и мягкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.
Обивка выполнена из велюра, прочного и износостойкого материала. Внешняя сторона спинки украшена ромбовидной стежкой. Подлокотники обеспечат максимальный комфорт. Прочные металлические ножки в черном цвете выдерживают нагрузку до 120 кг. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина588 мм
- Высота805 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки13.50 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет