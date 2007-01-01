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Настоящее фото товара Стул Сильва, металл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сильва, металл, бежевый
15 оценок
7 590
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Стул Сильва, металл, бежевый - фото 1Стул Сильва, металл, бежевый - фото 2Стул Сильва, металл, бежевый - фото 3Стул Сильва, металл, бежевый - фото 4Стул Сильва, металл, бежевый - фото 5

Стул Сильва, металл, бежевый

Артикул: CH-087-924
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический стул для посетителей с подлокотниками, который отлично подойдет как для офиса, так и для дома. Конструкция стула обеспечивает легкий эффект качания. Хромированный каркас, подлокотники с мягкими накладками, мягкое сиденье и спинка. Максимальная нагрузка 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.2 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Стул Сильва, металл, бежевый
Стул Сильва, металл, бежевый
7 590
В корзине

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