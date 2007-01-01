Характеристики товара
Описание
Классический стул для посетителей с подлокотниками, который отлично подойдет как для офиса, так и для дома. Конструкция стула обеспечивает легкий эффект качания. Хромированный каркас, подлокотники с мягкими накладками, мягкое сиденье и спинка. Максимальная нагрузка 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина635 мм
- Глубина520 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.2 кг
- Изделия стопируютсяНет