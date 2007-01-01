Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix со спинкой барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix со спинкой барный, черный
15 оценок
3 29060
8 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix со спинкой барный, черный - фото 1Стул Tolix со спинкой барный, черный - фото 2Стул Tolix со спинкой барный, черный - фото 3Стул Tolix со спинкой барный, черный - фото 4Стул Tolix со спинкой барный, черный - фото 5
Любой цвет

Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix со спинкой барный, черный

Артикул: CH-080-432
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул металлический Tolix West Wood
Фотография товара Стул металлический Tolix West Wood от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tolix барный с подлокотниками, белый
Фотография товара Стул Tolix барный с подлокотниками, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки38.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья в стиле лофт

Фотография товара Скамья Лофт-12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья Лофт-12

41
Фотография товара Скамья Лофт-12 Н от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 Н

49
Фотография товара Скамья Лофт-12 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 М

45
Фотография товара Скамья Лофт-12 НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 НМ

38
Распродажа
Фотография товара Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 00036
16 990 ₽

Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар

43
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39080
6 790 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери

14
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49026
5 990 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005

8
В наличии 32 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, серебристый

7
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, красный

5
Любой цвет
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29060
8 190 ₽

Стул Tolix Wood со спинкой барный, серебро

8

Товар в корзине

Стул Tolix со спинкой барный, черный
Стул Tolix со спинкой барный, черный
от 3 290
8 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности