Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина1000 мм
- Вес9 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Soft черный матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Лофт-1
Стул Лофт-2
Подстолье хромированное 0112ЕМ
Подстолье хромированное 1289
Скамья Сеттл серый
Скамья Сеттл зеленый
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Ковролин Altona
Педикюрное группа Натли
Шкаф для одежды CL-1-400
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый