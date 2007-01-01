Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех
6 оценок
6 59059
15 890 ₽
Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех - фото 1Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех - фото 2Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех - фото 3Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех - фото 4
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех производства ChiedoCover
Хит

Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех

Артикул: CH-082-872
6 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый, коричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товара
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

