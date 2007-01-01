Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix со спинкой барный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix со спинкой барный, красный
8 оценок
3 29060
8 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix со спинкой барный, красный - фото 1Стул Tolix со спинкой барный, красный - фото 2Стул Tolix со спинкой барный, красный - фото 3Стул Tolix со спинкой барный, красный - фото 4Стул Tolix со спинкой барный, красный - фото 5
Распродажа

Стул Tolix со спинкой барный, красный

Артикул: CH-081-585
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Фотография товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высокий барный стул Tolix со спинкой — идеальное сочетание прочности, комфорта и эстетики, созданное специально для профессиональной эксплуатации в HoReCa.

Стул выполнен из металла и натурального дерева естественного природного оттенка. Прочный стальной каркас с глянцевым покрытием устойчив к износу, а текстурированное деревянное сиденье добавляет тепла и уюта любому интерьеру — от баров и кофеен до ресторанов с открытой кухней.

Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечивают комфорт даже при длительном сидении. Конструкция устойчива, легко очищается и выдерживает интенсивное использование — всё, что нужно для ежедневной работы заведения.

Этот стул не просто элемент мебели — он часть атмосферы. Современный лофт-дизайн подчеркнёт стиль вашего пространства, а качество исполнения избавит от частых замен и ремонтов.

Модель разработана с учётом требований профессиональной сферы — долговечные материалы, надёжная сборка и универсальный внешний вид делают её выгодным решением для бизнеса, где важны функциональность и впечатление гостей.

Ключевые преимущества для HoReCa:

• Непревзойденная прочность: Металлическая конструкция выдержит любую нагрузку и обеспечит долгий срок службы.
• Стильный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст запоминающуюся атмосферу.
• Комфорт для гостей: Эргономичная спинка и перекладины-подножки обеспечат удобную посадку.
• Универсальность: Подходит для различных типов заведений – от баров и кофеен до ресторанов и лаунж-зон.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений.
• Долгосрочная инвестиция: Вы забудете о частой замене мебели, экономя время и деньги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Цвет каркасакрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки38.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья в стиле лофт

Фотография товара Скамья Лофт-12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья Лофт-12

41
Фотография товара Скамья Лофт-12 Н от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 Н, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 Н

49
Фотография товара Скамья Лофт-12 НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 НМ

38
Распродажа
Фотография товара Кресло из металла Реальмон-18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло из металла Реальмон-18, произведённого компанией ChiedoCover
36 7909
39 990 ₽Оптовая цена

Кресло из металла Реальмон-18

45
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19083
6 790 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери

14
В наличии 18 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix со спинкой барный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix со спинкой барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29060
8 190 ₽

Стул Tolix со спинкой барный, черный

15
New
Фотография товара Стул Твигги экокожа темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Твигги экокожа темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 090

Стул Твигги экокожа темно-серый

9
В пути 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix барный с подлокотниками, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix барный с подлокотниками, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29060
8 190 ₽

Стул Tolix барный с подлокотниками, желтый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix барный с подлокотниками, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix барный с подлокотниками, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29060
8 190 ₽

Стул Tolix барный с подлокотниками, красный

9
Распродажа
Фотография товара Кресло Tolix, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tolix, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
2 79060
6 890 ₽

Кресло Tolix, желтый

10

Товар в корзине

Стул Tolix со спинкой барный, красный
Стул Tolix со спинкой барный, красный
от 3 290
8 190 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности