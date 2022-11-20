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Стул Tolix Wood полубарный серебристый

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Стул Tolix барный серебристый матовый

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Tolix Серебристого цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание серебристого цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева. Модель Стула Tolix подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле лофт.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 44*44*132

Объем: 0,255

Вес: 36,5 кг.

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина30.5 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки1320 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки36.50 кг

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