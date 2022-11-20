Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Tolix Серебристого цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание серебристого цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева. Модель Стула Tolix подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле лофт.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 44*44*132
Объем: 0,255
Вес: 36,5 кг.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина420 мм
- Глубина30.5 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки1320 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки36.50 кг