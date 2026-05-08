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Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Вуд полубарный серебристый
26 оценок
5 69039
9 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс Вуд полубарный серебристый - фото 1Стул Толикс Вуд полубарный серебристый - фото 2Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 3
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Стул Толикс Вуд полубарный серебристый

Артикул: CH-001-483
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул полубарный Толикс Вуд со спинкой серебристый матовый, широкая низкая спинка, оцинкованный металл с порошковым напылением, сиденье из натурального дерева

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес6.08 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, серебряный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки1320 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки36.5 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики440
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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