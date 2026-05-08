Характеристики товара
Описание
Стул полубарный Толикс Вуд со спинкой серебристый матовый, широкая низкая спинка, оцинкованный металл с порошковым напылением, сиденье из натурального дерева
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина420 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Вес6.08 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, серебряный
- Цвет каркасасеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки1320 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Вес упаковки36.5 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Габариты упаковки для логистики440
- Изделия стопируютсяНет