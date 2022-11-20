Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина550 мм
- Длина440 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Вес5.2 кг
- Размер упаковки4шт/1кор см
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Столешница Дуолит, круг 90
Стул Барон, с подлокотниками
Стул Patrick, оранжевый/ белый
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Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло