Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 45х45х144
Объем: 0,2916
Вес: 33 кг.
Основные характеристики
- Высота775 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки1440 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки33 кг