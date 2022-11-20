Характеристики товара
Описание
Барный стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 44,5*44,5*121
Вес брутто: 24,5 кг.
Объем: 0,240
Основные характеристики
- Высота915 мм
- Высота до сиденья765 мм
- Ширина430 мм
- Глубина410 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки445 мм
- Высота упаковки1210 мм
- Глубина упаковки445 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки24.50 кг