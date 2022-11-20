Возможна покраска по RAL
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стол Орион Plus
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ панама
Стул Вольтер французский Дог
Стол Oslo Rectangle WT белый металлические ножки
Табурет Tolix, оранжевый
Табурет Tolix, черный
Табурет Лофт, черный каркас, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, белая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, коричневая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, красная экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, серая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, шоколад экокожа