Табурет Tolix, желтый

11 оценок

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Табурет Tolix, желтый

4.9
6 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Табурет Великан
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Характеристики товара

Описание

Возможна покраска по RAL

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес2.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл
  • Цветжелтый

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В наличии 100 шт.

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