Характеристики товара
Описание
Полубарный стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 43,5*43,5*111
Вес брутто: 22,8 кг.
Объем: 0,210
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина410 мм
- Глубина410 мм
- Вес5.1 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки435 мм
- Высота упаковки1110 мм
- Глубина упаковки435 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки22.80 кг