Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 5 шт.
Габариты: 60*54*132
Вес брутто: 29,5 кг
Объем: 0,42768
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка170 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки1320 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.43 м3
- Вес упаковки29.50 кг