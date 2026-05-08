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Настоящее фото товара Стул Толикс с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево
26 оценок
6 59055
14 490 ₽
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Распродажа

Стул Толикс с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево

Артикул: CH-001-471
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Толикс полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый, белый
  • Цвет каркасабелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1320 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки29.5 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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