Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Толикс полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина390 мм
- Глубина500 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка170 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, белый
- Цвет каркасабелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки1320 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки29.5 кг
- Объём упаковки0.43 м3
- Габариты упаковки для логистики600
- Изделия стопируютсяНет