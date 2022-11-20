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Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево

7 оценок

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Стул Tolix Желтый глянцевый

Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

1 коробка / 5 шт.

Габариты: 60*54*132

Вес брутто: 29,5 кг

Объем: 0,42768

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка170 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1320 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Вес упаковки29.50 кг

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