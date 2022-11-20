Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 44*44*132
Объем: 0,255
Вес: 36,5 кг.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Ширина420 мм
- Глубина430 мм
- Вес6.08 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки440 мм
- Высота упаковки1320 мм
- Глубина упаковки440 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки36.50 кг