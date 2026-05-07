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Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый
26 оценок
5 69039
9 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый

Артикул: CH-001-773
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Толикс полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес6.08 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, белый
  • Цвет каркасабелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки440 мм
  • Высота упаковки1320 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Вес упаковки36.5 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики440
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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