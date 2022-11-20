Характеристики товара
Описание
Современный стул Lady украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Обтекаемые, плавные формы спинки и подлокотников дарят ощущение легкости и комфорта. Спинка и сиденье стула выполнены из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Ножки изготовлены из металла, покрытого порошковой краской. На ножках имеются защитные подпятники, чтобы не оставлять различные следы и потертости на напольном покрытии.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 73*55*59
Вес брутто: 20,05
Объем: 0,237
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина550 мм
- Глубина560 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес4.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки20.05 кг