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Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый - фото 1Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый - фото 2Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 3Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый - фото 4Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый - фото 5

Стул Tolix Arms Soft С подлокотниками Серебристый

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Стул Tolix Soft Серебристый

Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 57,5*51,5*123

Вес брутто: 26 кг.

Объем: 0,364

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки575 мм
  • Высота упаковки1230 мм
  • Глубина упаковки515 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки26 кг

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