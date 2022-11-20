Характеристики товара
Описание
Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 57,5*51,5*123
Вес брутто: 26 кг.
Объем: 0,364
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Вес5.7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки575 мм
- Высота упаковки1230 мм
- Глубина упаковки515 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки26 кг