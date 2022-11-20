Характеристики товара
Описание
Барный стул Tolix Серебристого цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание серебристого цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева. Модель Стула Tolix подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле Лофт.
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 45х45х1440
Объем: 0,3
Вес: 38,4 кг.
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья755 мм
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьядерево
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки1440 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.29 м3
- Вес упаковки38.40 кг