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Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Tolix Серебристого цвета привлекает внимание необычным дизайном и строгой окраской. Наиболее выразительная деталь – массивное металлическое основание серебристого цвета, благодаря которому модель устойчива даже на неровных поверхностях. Широкая низкая спинка в тон основания выполнена из оцинкованного металла с порошковым напылением, сиденье – из натурального дерева. Модель Стула Tolix подойдет для дома, может использоваться в кафе и барах, на открытых террасах ресторанов, где предусмотрен интерьер в стиле Лофт.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х1440

Объем: 0,3

Вес: 38,4 кг.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьядерево
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки38.40 кг

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