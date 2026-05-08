Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый
26 оценок
6 19039
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый - фото 1Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый - фото 2Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый - фото 3Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый - фото 4Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 5
Распродажа

Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый

Артикул: CH-001-778
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Толикс Арм, цвет каркаса по РАЛ
Фотография товара Барный стул Толикс Арм, цвет каркаса по РАЛ от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Като, барный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005
Фотография товара Стул Като, барный, велюр Зенит 17, металл РАЛ 9005 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Толикс со спинкой серебристый матовый, массивное металлическое основание цвета, широкая низкая спинка из оцинкованного металла с порошковым напылением

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсеребряный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки38.4 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс барный серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49037
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Толикс барный серебристый матовый

26
  • серебряный
  • черный
  • красный
  • желтый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд полубарный серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69039
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд полубарный серебристый

26
В наличии 52 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69039
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд со спинкой полубарный Белый

26
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс барный Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49037
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Толикс барный Черный глянцевый

26
  • серебряный
  • черный
  • красный
  • желтый
В наличии 1 шт.
Хит
Фотография товара Табурет барный Толикс Стайл, цвет по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Толикс Стайл, цвет по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет барный Толикс Стайл, цвет по РАЛ

145
  • черный
  • желтый, черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул барный Толикс Стайл, цвет по Рал

123
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс Вуд желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс Вуд желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49048
8 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Толикс Вуд желтый

26
  • черный
  • желтый, черный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Толикс Арм, цвет каркаса по РАЛ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Толикс Арм, цвет каркаса по РАЛ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Барный стул Толикс Арм, цвет каркаса по РАЛ

55
В наличии 50 шт.
Фотография товара Барный стул Толикс Вуд Стайл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Толикс Вуд Стайл, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Барный стул Толикс Вуд Стайл

125
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19039
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный ТОЛИКС ВУД со спинкой желтый

26

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, белый муар

11
Хит
Фотография товара Стол лофт Мук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Мук, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Стол лофт Мук

85
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, белый муар

11
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 790

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, мрамор белый, черный муар

8
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, мрамор белый, черный муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Сири 1200+300, дуб вотан, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стол раздвижной Сири 1200+300, дуб вотан, черный муар

10
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-серый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, фрост, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, фрост, черный муар

7
  • белый, светло-серый
  • черный, светло-серый
  • коричневый, черный
  • серый, черный, темно-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, супер белый, белый муар

5
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89052
14 190 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, Д 90см

26
  • белый
  • черный
  • бежевый
  • прозрачный
В наличии 318 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Санки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Санки, произведённого компанией ChiedoCover
200 190

Стол Санки

13

Другие товары из раздела стулья для фудкорта

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс барный Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49037
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Толикс барный Черный глянцевый

26
  • серебряный
  • черный
  • красный
  • желтый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

94
Настоящее фото товара Стул пластиковый Элис, лен, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Элис, лен, тортора

44
  • черный
  • серый
  • белый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Эиффел черный, с черной подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Эиффел черный, с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89059
14 190 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Эиффел черный, с черной подушкой

26
  • золотой
  • черный
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ant черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ant черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89047
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Ant черный

26
В наличии 28 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от2 330
Оптовая цена

Стул Тюльпан на металлокаркасе

131
Фотография товара Стул Quinby бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quinby бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул Quinby бежевый

35
Фотография товара Стул Сент-Джонс, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сент-Джонс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Сент-Джонс, серый

31
  • белый
  • серый
  • черный
  • бежевый
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Лофт-7, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-7, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390

Стул Лофт-7, сосна

34
Фотография товара Барный стул RS067 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул RS067, произведённого компанией ChiedoCover
от56 790
Оптовая цена

Барный стул RS067

34

Товар в корзине

Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый
от 6 190
9 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стол нераздвижной Сири 1200, Р20 лавант, белый муар

11
Хит
Фотография товара Стол лофт Мук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Мук, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490

Стол лофт Мук

85
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300, азул, белый муар

11
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, мрамор белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 790

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, мрамор белый, черный муар

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности