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Настоящее фото товара Стул Вентер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вентер, серый
10 оценок
42 790
Товар в корзине. Перейти
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Стул Вентер, серый

Артикул: CH-087-583
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Вентер воплощение элегантности и надежности, где прочный каркас выполнен из массива каучукового дерева. Волнистые линии фигурной спинки, обрамленной деревянной рамкой, придают ему утонченную выразительность. Изящно изогнутые ножки подчеркивают легкость формы, а плотная велюровая обивка серого цвета добавляет комфорт и стиль, делая этот стул универсальным украшением для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес8 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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