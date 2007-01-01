Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Гем розовый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гем розовый, хром
11 оценок
12 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Гем розовый, хром - фото 1Стул Гем розовый, хром - фото 2Стул Гем розовый, хром - фото 3

Стул Гем розовый, хром

Артикул: CH-069-696
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Пуфф кирпичный, золото
Фотография товара Стул полубарный Пуфф кирпичный, золото от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гем серый, хром
Фотография товара Стул Гем серый, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.

Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.

Напыление нитрид титана, обеспечивает ножкам натуральный цвет золота.

Стул представлен в широкой цветовой гамме—7 цветов микровелюра на выбор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота795 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Минт, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Минт, синий, без отстрочки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Барный стул Минт, синий, без отстрочки

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Марс, бежевый велюр/ черный каркас

59
Распродажа
Фотография товара Стул Прайм экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59011
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Прайм экокожа коричневый

26
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Рединг крафт, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул Рединг крафт

48
Фотография товара Кресло Oppo, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oppo, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло Oppo, синий

58
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый

10
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Трюфель, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Трюфель, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 0903
12 390 ₽

Стул Трюфель, велюр, бежевый

26
В наличии 72 шт.
Фотография товара Стул К5, дуб нордик, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5, дуб нордик, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул К5, дуб нордик, альба 092

11
Распродажа
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Тедди 003, морилка венге

13
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 3903
7 590 ₽

Стул Флекс Оригинал вращающийся, велюр, синий

14
В наличии 102 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09016
13 190 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка бежевая

5
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Grey

9
В наличии 43 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Эгг Чеир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг Чеир, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг Чеир

41
Фотография товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка

31
Фотография товара Кресло Вега венге, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега венге, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега венге, синее

31
Фотография товара Кресло Палса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Палса, произведённого компанией ChiedoCover
30 990

Кресло Палса

8
Фотография товара Кресло Касимиро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Касимиро, произведённого компанией ChiedoCover
от48 690
Оптовая цена

Кресло Касимиро

62
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло груша Рикард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло груша Рикард, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Кресло груша Рикард

38
Новинка
Фотография товара Кресло Йода, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Йода, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Кресло Йода, серый, белый

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Рэмо сосна, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рэмо сосна, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Рэмо сосна, бежевое

34

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Мягкий стул Софт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Мягкий стул Софт

81
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69059
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

26
В наличии 64 шт.
Фотография товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Герман, серый велюр/ черный каркас

92
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Латте, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Латте

14
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Мист компьютерный, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, пудровый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Маллин, велюр Велютто 06, ножки металл черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр Велютто 06, ножки металл черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр Велютто 06, ножки металл черные

15
Фотография товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал Н, велюр, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Стул Бриф Оригинал Н, велюр, темно-серый

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул складной Стрим, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул складной Стрим, черный, экокожа

7
В наличии 270 шт.
Новинка
Фотография товара Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 7903
9 000 ₽

Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар

7
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Блейзар, шенилл светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блейзар, шенилл светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Блейзар, шенилл светло-серый

12
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Гем розовый, хром
Стул Гем розовый, хром
12 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Carter, сетка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09016
13 190 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя Carter, сетка бежевая

5
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Grey

9
В наличии 43 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Эгг Чеир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг Чеир, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг Чеир

41
Фотография товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, рогожка Рио 02, клетка, черная морилка

31

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности