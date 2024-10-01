Товар в корзине. Перейти
Дизайнерский стул FIT, розовый, хром - фото 1Дизайнерский стул FIT, розовый, хром - фото 2Дизайнерский стул FIT, розовый, хром - фото 3

Дизайнерский стул FIT, розовый, хром

Артикул: CH-066-799
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тибо изумрудный
Фотография товара Стул Тибо изумрудный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Стулья на изящной переплетенной прочной опоре прекрасно впишутся в домашний интерьер или общественное пространство (кафе и рестораны, гостиницы, салоны красоты).
Тщательно продуманные формы спинки и сиденья дизайнерского стула FIT обеспечивают максимальный уровень комфорта.
Опоры стульев.

  • ножки выполнены из полированной нержавеющей стали, они не подвержены коррозии и при правильном уходе сохранят свой первоначальный вид 50 лет.
  • Максимально аккуратные сварочные швы на ножках тщательно отполированы.
Материал - велюр MANHATTAN
Имеет высокие показатели прочности, стойкости к износу и повреждениям.


Упаковка: качественная,коробка из 5-слойного картона.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина520 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames M зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул Eames M зеленый

111
Настоящее фото товара Стул Signal august velvet, серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 390
Оптовая цена

Стул Signal august velvet, серый

57
Настоящее фото товара Стул Napoli, светло серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Napoli, светло серый

71
Настоящее фото товара Стул Дефианк трансильвания, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул Дефианк трансильвания, черный муар

44
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, белый

30
Настоящее фото товара Стул Орион серебрянный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Орион серебрянный, пластиковый

34
Фотография товара Стул Line Лофт, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Line Лофт, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Стул Line Лофт, бежевый

43
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Viva бежевый x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Viva бежевый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 98030
28 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Viva бежевый x2

30
Фотография товара Стул Teo, голубой, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Teo, голубой, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул Teo, голубой, черный каркас

80
Распродажа
Фотография товара Стул Sondrio, серый, каркас в чулках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sondrio, серый, каркас в чулках, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29051
10 590 ₽Оптовая цена

Стул Sondrio, серый, каркас в чулках

6
В наличии 148 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99019
20 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 44 шт.
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

71
Фотография товара Стол садовый Лиссабон 80, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Лиссабон 80, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 390
Оптовая цена

Стол садовый Лиссабон 80, серый

46
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Ray, произведённого компанией ChiedoCover
42 490
Оптовая цена

Стол журнальный Ray

10
Фотография товара Стол обеденный Амали, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Амали, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
60 890
Оптовая цена

Стол обеденный Амали, черный мрамор

42
Настоящее фото товара Светящийся стол Cubo 40 220V White (стекло в комплекте), произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Светящийся стол Cubo 40 220V White (стекло в комплекте)

14
Фотография товара Консоль Virtuos D, береза с эффектом/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Virtuos D, береза с эффектом/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 690
Оптовая цена

Консоль Virtuos D, береза с эффектом/ белый

36
Фотография товара Стол журнальный Genua от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Genua, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Стол журнальный Genua

42
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стол Opti от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Opti, произведённого компанией ChiedoCover
от19 900

Стол Opti

48

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена

Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA)

118
Фотография товара Кресло Enzo, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Enzo, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Enzo, зеленый

50
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, коричневый

30
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул Луиджи, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луиджи, орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Луиджи, орех

44
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Вальд, экокожа, серый

57
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Скалетта, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скалетта, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4905
4 690 ₽Оптовая цена

Стул Скалетта, голубой

12
Фотография товара Стул DUNA Капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DUNA Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул DUNA Капучино

8
В пути 32 шт.
Фотография товара Стул Raze, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raze, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Raze, бежевый велюр

12
Фотография товара Стул вращающийся Робб, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Робб, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул вращающийся Робб, велюр, черный

15
В пути 40 шт.
New
Фотография товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Дизайнерский стул Cosmos, бежевый, хром

15
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Дизайнерский стул FIT, розовый, хром
Дизайнерский стул FIT, розовый, хром
14 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Oxville, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99019
20 890 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Oxville, натуральный орех

48
В наличии 44 шт.
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

71
Фотография товара Стол садовый Лиссабон 80, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Лиссабон 80, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 390
Оптовая цена

Стол садовый Лиссабон 80, серый

46