Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Вентер, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вентер, кремовый
12 оценок
29 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Вентер, кремовый - фото 1Стул Вентер, кремовый - фото 2Стул Вентер, кремовый - фото 3Стул Вентер, кремовый - фото 4
Новинка

Стул Вентер, кремовый

Артикул: CH-087-708
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бринтелликс, титан-серый
Фотография товара Стул Бринтелликс, титан-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Бринтелликс, титан-шоколад
Фотография товара Стул Бринтелликс, титан-шоколад от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Вентер воплощение элегантности и надежности, где прочный каркас выполнен из массива каучукового дерева. Волнистые линии фигурной спинки, обрамленной деревянной рамкой, придают ему утонченную выразительность. Изящно изогнутые ножки подчеркивают легкость формы, а плотная обивка жаккард бежевого цвета добавляет комфорт и стиль, делая этот стул универсальным украшением для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8 кг
  • Материалжаккард, рогожка
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полубарный стул Солар, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Солар, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99025
7 890 ₽

Полубарный стул Солар, велюр черный

92
Фотография товара Стул Комфорт черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Комфорт черный

53
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 5903
20 190 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Дэйв латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Дэйв латте, произведённого компанией ChiedoCover
от12 2906
12 970 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Дэйв латте

59
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Терракотовый

9
Настоящее фото товара Стул Terra Square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, бежевый

15
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул мягкий Whim Hold, экокожа, металл, черный, антрацит

8
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, черный

7
Фотография товара Стул Кубис, светло-серый, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кубис, светло-серый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стул Кубис, светло-серый, светлое дерево

13
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул складной Стрим, черный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Стрим, черный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул складной Стрим, черный, ткань

10
В наличии 238 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Лотик экокожа, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, салатовый

10
Фотография товара Кресло Zero Ткань Черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Черно-серый

5
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло Локи 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 2, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 2

5
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
60 490
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, белый

12
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, светло-серый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, светло-серый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, светло-серый, белый, велюр

13
Фотография товара Кресло Килис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Килис, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Кресло Килис

15
Распродажа
Фотография товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 99035
99 990 ₽Оптовая цена

Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый

38
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр синий

13
Фотография товара Кресло Амстер венге, голубое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер венге, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер венге, голубое

40
Новинка
Фотография товара Кресло Даш, букле Гуччи 110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, букле Гуччи 110, произведённого компанией ChiedoCover
от9 89067
29 590 ₽

Кресло Даш, букле Гуччи 110

6
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Кресло Манго, вельвет, мятное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от15 29046
27 990 ₽Оптовая цена

Кресло Манго, вельвет, мятное

26
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690

Стул Мила, велюр желтый, поворотное основание

88
Фотография товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Герман, серый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Герман, серый велюр/ черный каркас

92
В наличии 28 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр бежевый

94
Фотография товара Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от9 750

Стул Трэйн, велюр Velutto 036, металл черный муар

6
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross square, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross square, желтый

13
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Mobius wheel, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Mobius wheel, серый

15
Настоящее фото товара Стул Rodeo Conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Rodeo Conus, желтый

7
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, светло-серый

13
В наличии 118 шт.
Фотография товара Стул Олис, велюр Велютто 27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олис, велюр Велютто 27, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Олис, велюр Велютто 27

12

Товар в корзине

Стул Вентер, кремовый
Стул Вентер, кремовый
29 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Лотик экокожа, салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик экокожа, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Кресло Лотик экокожа, салатовый

10
Фотография товара Кресло Zero Ткань Черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Черно-серый

5
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло Локи 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 2, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 2

5
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
60 490
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бежевый, белый

12

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности