Характеристики товара
Описание
Стул Вентер воплощение элегантности и надежности, где прочный каркас выполнен из массива каучукового дерева. Волнистые линии фигурной спинки, обрамленной деревянной рамкой, придают ему утонченную выразительность. Изящно изогнутые ножки подчеркивают легкость формы, а плотная обивка жаккард бежевого цвета добавляет комфорт и стиль, делая этот стул универсальным украшением для любого интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина590 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8 кг
- Материалжаккард, рогожка
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет