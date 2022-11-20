Стеллаж 59

12 оценок

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Стеллаж 59

4.3
39 990 ₽
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Стеллаж со столешницей 58
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Стеллаж со столешницей 58

Характеристики товара

Описание

Размеры: 200*115*32

Материал: металл, натуральный дуб

Цвет: по желанию

Возможно изготовление по любым размерам

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Длина800 мм
  • Глубина320 мм
  • Материалсосна

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