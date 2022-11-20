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Размеры: 200*115*32
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Стул Vilmar, темно-серый
Стул Vilmar, коричневый
Стул Flower PK-04, темно-серый
Стеллаж пристенный 61
Стеллаж 62
Стеллаж 63
Стеллаж 64
Стеллаж 65
Стеллаж 66
Стеллаж 67
Стеллаж 68
Стеллаж 69
Стул Bertoia с серой обивкой